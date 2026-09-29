Rewari News: राज्यस्तरीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता में आईएमए रेवाड़ी ने जीते आठ पदक

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प्रतियोगिता में आईएमए रेवाड़ी के चिकित्सकों ने विभिन्न आयु वर्गों में उत्साह और खेल भावना के साथ हिस्सा लिया। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बैडमिंटन में डॉ. एसपी यादव, डॉ. रमेश यादव और डॉ. ललित सक्सेना की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के बैडमिंटन में डॉ. मोक्ष अरोड़ा, डॉ. लोकेश और डॉ. रोहन की टीम ने स्वर्ण पदक जीता।इसी तरह 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की रिले दौड़ में डॉ. एनएस यादव, डॉ. रमेश यादव, डॉ. एसपी यादव और डॉ. ललित सक्सेना ने स्वर्ण पदक जीता। लॉन टेनिस में डॉ. अनिमेष यादव ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया।100 मीटर दौड़ में डॉ. एनएस यादव ने रजत, जबकि तैराकी में कांस्य पदक जीता। मिश्रित युगल टेबल टेनिस में डॉ. मनीष कुमार और डॉ. मीनाक्षी यादव ने कांस्य तथा टेबल टेनिस में डॉ. मनीष कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया।अध्यक्ष डॉ. नीरज यादव ने कहा कि खेल स्वस्थ और संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिकित्सकों के व्यस्त पेशेवर जीवन के बावजूद आईएमए की ओर से उन्हें खेलों से जोड़ने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।डॉ. शिवरतन यादव ने कहा कि खेल शरीर को स्वस्थ रखने के साथ मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना को भी बढ़ाते हैं। स्वस्थ चिकित्सक स्वस्थ समाज के निर्माण में बेहतर योगदान दे सकते हैं।विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित समारोह में मुख्य संरक्षक डॉ. नीलम यादव, डॉ. पूनम यादव, स्पोर्ट्स चेयरमैन डॉ. कंचन यादव, डॉ. स्नेहा, डॉ. प्रशांत, डॉ. एके सैफली सैनी, डॉ. दीपक सहित आईएमए के अनेक सदस्य मौजूद रहे।