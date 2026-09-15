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Rewari News: हाईवे पर जाम और रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर मानवाधिकार आयोग सख्त, एसपी से मांगी रिपोर्ट

Tue, 15 Sep 2026 11:30 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 15 Sep 2026 11:30 PM IST
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Human Rights Commission takes a tough stance on highway traffic jams and wrong-side driving; seeks report from the SP.
एनएच-48 पर लगा जाम। स्रोत : स्थानीय नागरिक
धारूहेड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर भारी वाहनों, ओवरलोड ट्रकों, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और पीक आवर्स में जाम लगने का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
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शिकायत भेजकर धारूहेड़ा क्षेत्र में भारी एवं ओवरलोड वाहनों की आवाजाही, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और यातायात नियमों की अनदेखी से आए दिन जाम लगने का मुद्दा उठाया गया था। इसमें सुबह-शाम पीक आवर्स में स्थिति अधिक खराब होने की बात कही गई थी।
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शिकायत के अनुसार जाम के कारण एंबुलेंस, स्कूल बसों, नौकरीपेशा लोगों और रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी होती है। साथ ही रॉन्ग साइड और भारी वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग के सदस्य दीप भाटिया की पीठ ने रेवाड़ी एसपी से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में ओवरलोडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और जाम रोकने के लिए अब तक की गई कार्रवाई और आगे की व्यवस्था की जानकारी देने के निर्देश हैं।

मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को गुरुग्राम स्थित नए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बने कैंप कोर्ट में होगी। आयोग की कार्रवाई के बाद एनएच-48 की यातायात व्यवस्था और जिम्मेदार विभागों की जवाबदेही पर भी नजर रहेगी।

एनएच-48 पर लगा जाम। स्रोत : स्थानीय नागरिक

एनएच-48 पर लगा जाम। स्रोत : स्थानीय नागरिक

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