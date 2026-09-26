Rewari News: मकान से 7.23 ग्राम स्मैक बरामद

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एसपी कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 19 सितंबर को सूचना मिली थी कि विक्रम उर्फ चिकरा अपने मकान से स्मैक बेचने का काम करता है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रेडिंग पार्टी गठित कर आरोपी के मकान पर दबिश दी। नियमानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकान की तलाशी ली गई। इस दौरान 7.23 ग्राम स्मैक बरामद हुई।पुलिस जांच में आरोपी के खिलाफ पहले से पांच आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इनमें चोरी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं। ये मामले थाना मॉडल टाउन रेवाड़ी, थाना शहर रेवाड़ी और जिला नूंह में दर्ज हैं।