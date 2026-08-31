Rewari News: अंतरजिला चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 38 से अधिक चोरियों का खुलासा

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पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के विभिन्न क्षेत्रों से 38 से अधिक चोरी की घटनाओं में शामिल होना स्वीकार किया है।डीएसपी कोसली विद्यानंद ने प्रेसवार्ता में बताया कि गांव जखाला निवासी सुल्तान सिंह ने थाना कोसली पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 23 अगस्त की सुबह जब उनका बेटा गांव मुंडड़ा रोड स्थित ट्यूबवेल पर मोटर चलाने गया तो कोठड़ी का ताला टूटा था और अंदर से बिजली की केबल गायब था।घटना वाली रात करीब 2:30 बजे खेतों में चोरी करते समय पड़ोसी लक्ष्मण की सतर्कता से ग्रामीणों ने एक आरोपी अमित शौकीन उर्फ सीटू निवासी छावला, दिल्ली को पकड़ लिया लेकिन उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया था।सूचना मिलने पर थाना कोसली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अमित शौकीन को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से करीब 1.5 किलोग्राम चोरी का तांबे का तार बरामद किया था।पुलिस टीम ने जब मामले की जांच की तो मुखबिर की सूचना पर 27 अगस्त को वारदात में संलिप्त 3 अन्य सह-आरोपी धर्मवीर उर्फ बब्लू निवासी गांव खुर्शीद नगर, सोमबीर शर्मा उर्फ पटवारी निवासी गांव चिड़िया, जिला चरखी दादरी और सतीश निवासी गांव बहु जिला झज्जर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया था।पूछताछ में 38 से अधिक चोरियों का हुआ खुलासारिमांड के दौरान पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे खेतों में लगे सोलर केबल, तांबे के तार, डोरी, स्टार्टर और नोजल आदि चोरी करते थे। आरोपियों ने रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के इलाकों में 38 से अधिक वारदातें की हैं। आरोपियों ने सदर रेवाड़ी क्षेत्र में 10, थाना कोसली क्षेत्र में 7, थाना रोहड़ाई क्षेत्र में 3, जाटूसाना क्षेत्र में 2 और थाना रामपुरा क्षेत्र में दो वारदातों को अंजाम दिया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी धर्मवीर उर्फ बब्लू के पास से 1.490 किलोग्राम कॉपर तार व डोरी, आरोपी सोमबीर शर्मा उर्फ पटवारी के पास से 1.190 किलोग्राम कॉपर तार और आरोपी सतीश के पास से 1.400 किलोग्राम कॉपर तार बरामद किया है।कबाड़ियों पर भी होगी सख्त कार्रवाईडीएसपी कोसली विद्यानंद ने बताया कि पुलिस आरोपियों से चोरी का माल खरीदने व बेचने वाले कबाड़ियों से पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी हो सकती है। डीएसपी ने कोसली ने प्रबंधक मनोज कुमार और जांच अधिकारी पीएसआई सुरेंद्र की तत्परता की सराहना की।