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रेवाड़ी। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बावल में आयोजित कार्यक्रम में बावल थाना प्रभारी निरीक्षक रणवीर सिंह ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, व्यक्तिगत सुरक्षा, आत्मरक्षा और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी ने छात्राओं को बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ छेड़छाड़, अनुचित व्यवहार और किसी भी तरह का शोषण गंभीर अपराध है। उन्होंने गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि किसी भी गलत व्यवहार को डर या संकोच के कारण छिपाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्कूल, रास्ते या इंटरनेट पर कोई परेशान करता है तो तुरंत अभिभावकों, शिक्षकों या पुलिस को इसकी जानकारी दें। उन्होंने छात्राओं को स्कूल आते-जाते समय सुरक्षित रास्तों का इस्तेमाल करने, अनजान व्यक्तियों से निजी जानकारी साझा नहीं करने का सुझाव दिया। संवाद