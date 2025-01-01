Rewari News: क्रिकेट की उपविजेता टीम बॉलर रोली जांगिड़ का सम्मान

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राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित अंग्रेजी अध्यापक मुकेश कुमार ने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। रोली ने मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर रेवाड़ी और गांव का नाम रोशन किया है। उन्होंने रोली से निरंतर अनुशासन और समर्पण के साथ खेल को निखारने का आह्वान किया। साथ ही अभिभावकों और ग्रामीणों से बेटियों की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की अपील की।रोली के माता-पिता महेश कुमार और पूजा देवी ने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि रोली की सफलता से परिवार और गांव को गर्व है तथा वे भविष्य में भी उसे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग देंगे।इस अवसर पर समाजसेवी मास्टर राधेश्याम जांगिड़, महावीर सिंह, भरपाई देवी, पंच रविंद्र कुमार, समाजसेवी गंगा राम, अमृत कुमार, चंचल राव, मोहित कुमार, नितेश कुमार और यतेश कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे