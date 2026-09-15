Rewari News: बागवानी मेले में हिस्सा लेने 19 को करनाल जाएंगे किसान

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मेले में किसानों को बागवानी से संबंधित नई तकनीकों, फसलों और खेती के आधुनिक तरीकों की जानकारी मिलने का अवसर मिलेगा। किसान मेले में पहुंचकर विशेषज्ञों से जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। विज्ञापन

किसान अधिक जानकारी और सीट बुकिंग के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। बावल, रेवाड़ी और धारूहेड़ा ब्लॉक के किसान गोविंद, खोल ब्लॉक के किसान रेखा तथा डहीना और कोसली ब्लॉक के किसान मनजीत से संपर्क कर सकते हैं। मेले में किसानों को बागवानी से संबंधित नई तकनीकों, फसलों और खेती के आधुनिक तरीकों की जानकारी मिलने का अवसर मिलेगा। किसान मेले में पहुंचकर विशेषज्ञों से जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।किसान अधिक जानकारी और सीट बुकिंग के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। बावल, रेवाड़ी और धारूहेड़ा ब्लॉक के किसान गोविंद, खोल ब्लॉक के किसान रेखा तथा डहीना और कोसली ब्लॉक के किसान मनजीत से संपर्क कर सकते हैं।

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रेवाड़ी। उद्यान विभाग की ओर से 19 व 20 सितंबर को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय (करनाल) में प्रथम बागवानी मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में भाग लेने के लिए जिले के किसानों को 19 सितंबर को सुबह बस से करनाल ले जाया जाएगा। किसान बस में अपनी सीट बुक करा सकते हैं।