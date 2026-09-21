आर्थिक रूप से मजबूत महिलाओं का परिवार को मिलता है लाभ : सुनीता दांगी
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:26 PM IST
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रेवाड़ी। हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरपर्सन सुनीता दांगी ने महिलाओं को सरकार की विभिन्न रोजगारपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को नया व्यवसाय या गृह उद्योग शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण और वितीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सुनीता दांगी ने कहा कि जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो उसका लाभ पूरे परिवार और समाज को मिलता है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति का विकास कर रहे है, जिससे वे आत्मनिर्भर भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 21 महिलाओं को हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा उपलब्ध करवाए गए ऋण की 8,05,807 रुपये की राशि बतौर अनुदान राशि के चेक मुख्य सुनीता दांगी द्वारा वितरित की गई। इस अवसर पर विनोद कुमारी, प्रसासनिक अधिकारी राज्य मुख्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, राजकुमार, जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा उपस्थित महिलाओं को निगम द्वारा प्रयोजित योजनाओ की विस्तार से जानकारी उलब्ध करवाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा महिला निगम से जुड़कर फायदा उठा सके।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित डॉ. कविता, राज्य समन्वय-सेवा संकल्प अध्यक्ष, हुकम चंद, पूर्व अध्यक्ष, दीप भारद्वाज, हेमलता तंवर, सुनीता गुड़ियाना, कृपा पोमिनी, परिषा शर्मा ने अपने विचार साझा करते हुए योगदान दिया। इस वर्ष भी हरियाणा महिला विकास निगम के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा समूह महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार, स्टाफ सदस्य हितेश और जगबीर सिंह उपस्थित रहे।
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कार्यक्रम के दौरान उपस्थित डॉ. कविता, राज्य समन्वय-सेवा संकल्प अध्यक्ष, हुकम चंद, पूर्व अध्यक्ष, दीप भारद्वाज, हेमलता तंवर, सुनीता गुड़ियाना, कृपा पोमिनी, परिषा शर्मा ने अपने विचार साझा करते हुए योगदान दिया। इस वर्ष भी हरियाणा महिला विकास निगम के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा समूह महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार, स्टाफ सदस्य हितेश और जगबीर सिंह उपस्थित रहे।
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