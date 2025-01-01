फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Ex-servicemen devise strategy regarding pending tasks for the Sainik Sadan and ECHS.

Rewari News: सैनिक सदन और ईसीएचएस के लंबित कार्यों को लेकर पूर्व सैनिकों ने बनाई रणनीति

Thu, 05 Nov 2026 12:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 05 Nov 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Ex-servicemen devise strategy regarding pending tasks for the Sainik Sadan and ECHS.
रणनीति बनाते पूर्व सैनिक। स्रोत : संगठन
रेवाड़ी। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन की आमसभा बुधवार को रेजांगला शहीद पार्क में संगठन अध्यक्ष वेटरन राजपाल यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें सैनिक सदन और पूर्व सैनिकों के लिए प्रस्तावित ईसीएचएस (एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम) से जुड़े लंबित कार्यों पर चर्चा की गई। संगठन को मजबूत बनाने और पूर्व सैनिकों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने की रणनीति तैयार की गई।
विज्ञापन

बैठक में सैनिक सदन के निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इसके लिए आवंटित भूखंड की निर्धारित राशि एचएसवीपी में जमा करवाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक जिला सैनिक बोर्ड को एनओसी और पोजीशन लेटर जारी नहीं किया गया है। संगठन ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर लंबित प्रक्रिया पूरी करवाने का निर्णय लिया।
विज्ञापन

रेवाड़ी में ईसीएचएस के लिए आवंटित जमीन की राशि भी एचएसवीपी में जमा करवाई जा चुकी है, लेकिन कन्वीनियंस डीड की प्रक्रिया के लिए रक्षा मंत्रालय से आवश्यक धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। संगठन ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर इस कार्य को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन

अध्यक्ष राजपाल यादव ने पूर्व सैनिकों से संगठन को मजबूत बनाने की अपील करते हुए कहा कि सभी पूर्व सैनिक अपने अधिकारों और सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी रखें। परिवार के सदस्यों को भी इन सुविधाओं के प्रति जागरूक करें, ताकि जरूरत के समय उन्हें परेशानी न हो।
बैठक में संगठन के दो सदस्यों वेटरन होम प्रकाश निवासी विजयनगर और वेटरन नत्थूराम निवासी गांव जैनाबाद के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया। सभी सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। बैठक के अंत में सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दिवाली की शुभकामनाएं दी गईं।

इस अवसर पर वेटरन सूरजपाल सिंह यादव, सुल्तान सिंह, महावीर सिंह, करन सिंह, सतपाल सिंह, बीर सिंह, धर्मवीर, राजकुमार, दयानंद, बलराम, महा सिंह खोला सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed