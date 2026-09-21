Rewari News: होटल के कमरे में मिला बुजुर्ग का शव, शराब की बोतल और दवाइयां बरामद
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:18 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:18 PM IST
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रेवाड़ी। बस स्टैंड के समीप स्थित कान्हा गेस्ट हाउस के कमरे में 60 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। मृतक कृष्णानगर निवासी ईश्वर सिंह हैं। कमरे की तलाशी के दौरान शराब की बोतल और कुछ दवाइयां मिली हैं। पुलिस ने इन्हें जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने शराब पीकर जहर खाने से मौत की आशंका जताई है।
करीब पांच वर्ष पहले ईश्वर सिंह के इकलौते बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद शराब का सेवन शुरू कर दिया था। धीरे-धीरे वह शराब पीने के आदी हो गए।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है
पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ईश्वर सिंह होटल में किस समय पहुचे थे और कमरे में उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति आया था या नहीं। होटल में उसकी गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है।
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रविवार सुबह घर से दवाई लेने की बात कहकर निकले
ईश्वर सिंह रविवार सुबह घर से दवाई लेने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद बस स्टैंड के समीप स्थित गेस्ट हाउस में कमरा लिया। शाम तक कमरे से बाहर नहीं आने पर होटल संचालक को संदेह हुआ। उसने कमरे में जाकर देखा तो ईश्वर सिंह बेसुध अवस्था में पड़े मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही जगन गेट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया।
वर्जन
कमरे की तलाशी के दौरान शराब की बोतल और कुछ दवाइयां मिली हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ईश्वर सिंह के बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद शराब का सेवन शुरू कर दिया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
संदीप, जांच अधिकारी, जगन गेट चौकी
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करीब पांच वर्ष पहले ईश्वर सिंह के इकलौते बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद शराब का सेवन शुरू कर दिया था। धीरे-धीरे वह शराब पीने के आदी हो गए।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है
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पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ईश्वर सिंह होटल में किस समय पहुचे थे और कमरे में उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति आया था या नहीं। होटल में उसकी गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है।
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रविवार सुबह घर से दवाई लेने की बात कहकर निकले
ईश्वर सिंह रविवार सुबह घर से दवाई लेने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद बस स्टैंड के समीप स्थित गेस्ट हाउस में कमरा लिया। शाम तक कमरे से बाहर नहीं आने पर होटल संचालक को संदेह हुआ। उसने कमरे में जाकर देखा तो ईश्वर सिंह बेसुध अवस्था में पड़े मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही जगन गेट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया।
वर्जन
कमरे की तलाशी के दौरान शराब की बोतल और कुछ दवाइयां मिली हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ईश्वर सिंह के बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद शराब का सेवन शुरू कर दिया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
संदीप, जांच अधिकारी, जगन गेट चौकी