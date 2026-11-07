Rewari News: दीपावली पर तीन दिन रोजाना होगी पेयजल आपूर्ति

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शहर की पेयजल व्यवस्था मुख्य रूप से नहरी पानी पर निर्भर है। नहर में पानी की आवक बंद होने के कारण विभाग ने खुबड़ू जलघर में उपलब्ध पानी के भंडारण को 14 नवंबर तक चलाने के लिए राशनिंग लागू की थी।इसके तहत 31 अक्तूबर से वार्ड 1 से 23 तक एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही थी। इससे करीब 70 प्रतिशत शहर की आबादी प्रभावित हो रही थी। अब दिवाली को देखते हुए विभाग ने तीन दिन लगातार पानी देने का फैसला किया है।शहर में लिसाना और खुबड़ू दो प्रमुख जलघर हैं। लिसाना जलघर से वार्ड 24 से 32 तक पेयजल की आपूर्ति होती है। यहां तीन बड़े स्टोरेज टैंक हैं। टैंक नंबर एक और दो की क्षमता 762.46-762.46 लाख लीटर है, जबकि तीसरे टैंक की क्षमता 405.75 लाख लीटर है। पर्याप्त भंडारण होने के कारण इन वार्डों में फिलहाल पेयजल संकट की स्थिति नहीं है।खुबड़ू जलघर पर 70 प्रतिशत आबादी का दबावखुबड़ू जलघर में पांच स्टोरेज टैंक हैं। इनकी क्षमता 845.37 लाख, 874.78 लाख, 843.17 लाख, 790.12 लाख और 1515.35 लाख लीटर है। इसी जलघर से वार्ड 1 से 23 तक करीब 70 प्रतिशत आबादी को पानी की आपूर्ति की जाती है। नहरबंदी के दौरान इस जलघर पर पानी की मांग का दबाव अधिक रहता है। इसी कारण विभाग को उपलब्ध भंडारण के अनुसार आपूर्ति का शेड्यूल तैयार करना पड़ा।14 नवंबर को नहर में पानी आने की उम्मीदजेएलएन नहर में 14 नवंबर को खुबड़ू हेड से पानी छोड़े जाने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने तीन दिन नियमित आपूर्ति के बाद 10 नवंबर से फिर एक दिन छोड़कर पानी देने का कार्यक्रम बनाया है। नहर में पानी आने के बाद आपूर्ति व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद है। जेई हेमंत ने शहरवासियों से अपील की है कि वे पानी का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करें और इसे व्यर्थ न बहाएं।वर्जनदीपावली को देखते हुए शहरवासियों को 7 से 9 नवंबर तक लगातार जलापूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। 10 नवंबर से फिर एक दिन छोड़कर जलापूर्ति की जाएगी।-हेमंत, जेई, जन स्वास्थ्य विभाग।