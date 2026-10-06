Rewari News: हलवाई, क्रोकरी व गार्डन संचालकों की जिला यूनियन गठित

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सुरेंद्र शर्मा, राजेश यादव, करण सिंह और कपिल यादव को उपप्रधान, अजीत सैनी को कोषाध्यक्ष, सुनील यादव को सह कोषाध्यक्ष, प्रवीण सैनी उर्फ सोनू हलवाई को सचिव और रोशन यादव को सहसचिव चुना गया। विज्ञापन

नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और सदस्यों के हित में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यूनियन से जुड़े किसी सदस्य को कार्यक्रम के दौरान समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए संगठन एकजुट होकर प्रयास करेगा। बैठक में आपसी सहयोग और संगठन की एकता बनाए रखने पर जोर दिया गया। सुरेंद्र शर्मा, राजेश यादव, करण सिंह और कपिल यादव को उपप्रधान, अजीत सैनी को कोषाध्यक्ष, सुनील यादव को सह कोषाध्यक्ष, प्रवीण सैनी उर्फ सोनू हलवाई को सचिव और रोशन यादव को सहसचिव चुना गया।नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और सदस्यों के हित में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यूनियन से जुड़े किसी सदस्य को कार्यक्रम के दौरान समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए संगठन एकजुट होकर प्रयास करेगा। बैठक में आपसी सहयोग और संगठन की एकता बनाए रखने पर जोर दिया गया।

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रेवाड़ी। जिले के हलवाई, क्रोकरी और गार्डन संचालकों की संयुक्त जिला यूनियन का गठन किया गया। सोमवार को एक गार्डन में आयोजित बैठक में जिलेभर से संबंधित लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन करते हुए राधेश्याम शर्मा कमालपुर वाले को प्रधान चुना गया।