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Rewari News: हलवाई, क्रोकरी व गार्डन संचालकों की जिला यूनियन गठित

Tue, 06 Oct 2026 03:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:01 AM IST
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District union of confectioners, crockery dealers, and garden operators formed.
हलवाई, क्रोकरी और गार्डन संचालकों की यूनियन के पदाधिकारी। स्रोत : संगठन
रेवाड़ी। जिले के हलवाई, क्रोकरी और गार्डन संचालकों की संयुक्त जिला यूनियन का गठन किया गया। सोमवार को एक गार्डन में आयोजित बैठक में जिलेभर से संबंधित लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन करते हुए राधेश्याम शर्मा कमालपुर वाले को प्रधान चुना गया।
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सुरेंद्र शर्मा, राजेश यादव, करण सिंह और कपिल यादव को उपप्रधान, अजीत सैनी को कोषाध्यक्ष, सुनील यादव को सह कोषाध्यक्ष, प्रवीण सैनी उर्फ सोनू हलवाई को सचिव और रोशन यादव को सहसचिव चुना गया।
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नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और सदस्यों के हित में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यूनियन से जुड़े किसी सदस्य को कार्यक्रम के दौरान समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए संगठन एकजुट होकर प्रयास करेगा। बैठक में आपसी सहयोग और संगठन की एकता बनाए रखने पर जोर दिया गया।
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