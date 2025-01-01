Rewari News: सर्दी की आहट के साथ बढ़ी मूंगफली की मांग

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शहर के मुख्य बाजार, मॉडल टाउन, रेलवे रोड, धारूहेड़ा चौक और बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क के किनारे मूंगफली बेचने वाले दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। शाम होते ही इन दुकानों पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है।मूंगफली बेचने वाले दुकानदारों ने सर्दी के मौसम को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दुकानदारों का कहना है कि फिलहाल बिक्री सामान्य है लेकिन जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, मूंगफली की मांग में भी इजाफा होने की उम्मीद है। इसके चलते आने वाले दिनों में कारोबार में तेजी आ सकती है।फिलहाल बाजार में मूंगफली 160 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। दुकानदारों के अनुसार पिछले साल इसी समय मूंगफली का भाव 120 से 140 रुपये प्रति किलो था। इस बार मूंगफली पिछले साल की तुलना में करीब 20 से 40 रुपये प्रति किलो महंगी बिक रही है।हालांकि, आने वाले दिनों में आवक और मांग के अनुसार इसके भाव में बदलाव हो सकता है। वहीं बाजार में भुनी हुई मूंगफली भी लोगों को पसंद आ रही है। दुकानदारों को उम्मीद है कि तापमान में गिरावट के साथ ग्राहकों की संख्या और बिक्री दोनों बढ़ेंगी।राजस्थान से होती ही मूंगफली की आवकनई अनाज मंडी के पास दुकान लगाने वाले रोहित ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार मूंगफली के दाम में 20 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। रेवाड़ी में मूंगफली की सबसे अधिक आवक राजस्थान से होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मूंगफली की कुछ आपूर्ति होती है। वहीं, बावल रोड के समीप मूंगफली की दुकान लगाने वाले यूसुफ ने बताया कि वे हर साल केवल सर्दियों के मौसम में ही मूंगफली की दुकान लगाते हैं। पिछले दो वर्षों से वह रेवाड़ी में मूंगफली बेच रहे हैं। पूरे सीजन में करीब 10 क्विंटल तक मूंगफली की बिक्री हो जाती है।