Rewari News: दिन का तापमान 1.1 डिग्री बढ़ा, सुबह-शाम पड़ रही ठंड
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 03 Oct 2026 12:50 AM IST
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रेवाड़ी। जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन में धूप से गर्मी का अहसास हो रहा है, जबकि सुबह और शाम के समय ठंड पड़ रही है। शुक्रवार को दोपहर में धूप तेज होने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा।
शुक्रवार को जिले में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले वीरवार को अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा था।
इस तरह 24 घंटे में दिन के तापमान में 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि रात के तापमान में 0.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि हरियाणा में हवाओं की दिशा उत्तर-पूर्वी से उत्तर-पश्चिमी होने की संभावना है।
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इसके चलते 5 अक्तूबर तक मौसम में कोई विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। इस दौरान मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील और खुश्क रह सकता है। बीच-बीच में हल्के बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम गति से हवाएं चलने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे दोपहर के समय गर्मी का अहसास बढ़ेगा, जबकि सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा।
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शुक्रवार को जिले में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले वीरवार को अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा था।
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इस तरह 24 घंटे में दिन के तापमान में 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि रात के तापमान में 0.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि हरियाणा में हवाओं की दिशा उत्तर-पूर्वी से उत्तर-पश्चिमी होने की संभावना है।
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इसके चलते 5 अक्तूबर तक मौसम में कोई विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। इस दौरान मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील और खुश्क रह सकता है। बीच-बीच में हल्के बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम गति से हवाएं चलने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे दोपहर के समय गर्मी का अहसास बढ़ेगा, जबकि सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा।