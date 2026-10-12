फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Dasharatha incurred the curse of separation from his son due to the killing of Shravan Kumar.

Rewari News: श्रवण कुमार के वध से दशरथ को मिला पुत्र वियोग का शाप

Mon, 12 Oct 2026 11:34 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 12 Oct 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Dasharatha incurred the curse of separation from his son due to the killing of Shravan Kumar.
बाण लगने के बाद घायल हुए श्रवण व राजा दशरथ के बीच चल रहा संवाद। स्त्रोत: कमेटी
रेवाड़ी। रेलवे कॉलोनी स्थित श्रीराम मंदिर रेलवे ड्रामेटिक क्लब की ओर से चल रही रामलीला के दूसरे दिन श्रवण कुमार प्रसंग का मंचन किया गया। श्रवण कुमार पिता का प्यास बुझाने के लिए पानी लेने सरयू के तट पर पहुंचते हैं। इसी दौरान दशरथ जानवर समझ कर बाण चला देते है। बाण लगने से श्रवण की मौत हो जाती है। श्रवण कुमार राजा दशरथ को पुत्र वियोग का शाप देते हैं।
विज्ञापन

रामलीला के मुख्य अतिथि उत्तर पश्चिम रेलवे के सहायक मंडल सिग्नल एवं टेलीकॉम इंजीनियर एमके सिंह रहे। रामलीला में दिखाया गया कि श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता-पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहे है।
विज्ञापन

रास्ते में माता-पिता को प्यास लगने पर वह सरयू नदी से पानी लेने पहुंचे। इसी दौरान राजा दशरथ ने उन्हें जंगली जानवर समझकर बाण चला दिया। बाण लगने से श्रवण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। अंतिम समय में वह राजा दशरथ से कहते हैं कि वे पानी लेजाकर उनके माता-पिता को पिला दे और घटना की जानकारी दे दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

जब दशत श्रवण कुमार के माता-पिता के पास पहुंचते हैं तो वे राजा दशरथ को शाप देते हैं कि जिस तरह वे पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ेगा।

इसके बाद राजा दशरथ संतान के लिए गुरु वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ के घर भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। गुरु विश्वामित्र राम-लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं। बाद में श्रीराम और लक्ष्मण ताड़का वध करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed