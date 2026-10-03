Rewari News: श्मशान घाट में चलाया स्वच्छता अभियान

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पूर्व जिला महामंत्री अमित यादव ने कहा कि स्वच्छ भारत का संकल्प तभी पूरा होगा, जब प्रत्येक नागरिक स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएगा। इस दौरान भाजपा जिला सचिव डॉ. कविता गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा चांदनी चांदना, रविंदर खंडेलवाल, राजेश सैनी, महेश सैनी और सुनील यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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रेवाड़ी। गांधी जयंती पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सेक्टर-1 स्थित सोलहराही श्मशान घाट परिसर में अभियान चलाकर सफाई की। पीपीपी कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार माना था। स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत नहीं, बल्कि समाज और देश के प्रति प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।