Rewari News: लिटिल माइंड बिग आइडियाज में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

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कार्यक्रम में स्पीच, कलरिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, रैंप वॉक और पोएम प्रतियोगिताएं कराई गईं। नन्हे प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों से उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 20 की पार्षद सुमन सैनी और जगमोहन मुख्य अतिथि रहे। जितेंद्र, विकास और सीमा देवी सहित अन्य अतिथि भी मौजूद रहे।प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल की जिम्मेदारी डॉ. कविता और वसुधा चौहान ने संभाली। मंच संचालन सोनिया सैनी और अश्विनी वशिष्ठ ने किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों को भी सम्मानित किया गया।