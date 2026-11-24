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रामकिशन महलावत ने कहा कि चौधरी छोटूराम ने अपना जीवन गरीब, मजदूर और किसान वर्ग के अधिकारों के लिए समर्पित किया था। उन्होंने किसानों को साहूकारों के शोषण और कर्ज के जाल से बचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनका मानना था कि किसान मजबूत होगा तो देश और समाज भी मजबूत होगा।उन्होंने ग्रामीण समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी योगदान के कारण उन्हें दीनबंधु और किसानों का मसीहा कहा जाता है। इस अवसर पर महाबीर, सुमेर जेलदार, हंसराज कोच, सतेंद्र झाबुआ, सूरजभान सिंह और हरिराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे।