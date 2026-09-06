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Rewari News: अधिवक्ताओं से संपर्क साधने में जुटे प्रधान समेत अन्य पदों के प्रत्याशी

Sun, 06 Sep 2026 11:15 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 06 Sep 2026 11:15 PM IST
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Candidates for the post of Pradhan and other positions are busy reaching out to advocates.
जिला बार एसोसिएशन। संवाद
रेवाड़ी। जिला बार एसोसिएशन के 11 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। जिला बार एसोसिएशन में 2183 मतदाता हैं। प्रत्याशी शहर व आसपास के गांवों में रहने वाले मतदाताओं के घर जाकर उनका समर्थन मांग रहे हैं।
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अधिवक्ताओं में इस बार दो साल से लगातार प्रधान पद पर रहे विश्वामित्र यादव और पूर्व में प्रधान रह चुके सौरभ राव अपनी ताल ठोक रहे हैं। तीसरे प्रत्याशी प्रेमपाल पहली बार चुनाव मैदान में हैं। वह अधिवक्ताओं से संपर्क कर एक बार मौका देने का आग्रह कर रहे हैं।
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चुनाव प्रचार के लिए बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा के आदेश के बाद किसी भी प्रत्याशी ने अपने होर्डिंग बैनर, पोस्टर कोर्ट परिसर व आसपास नहीं लगाए हैं। प्रत्याशियों ने इस बार चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया है और अपने नाम से अलग-अलग ग्रुप बनाकर अधिवक्ताओं को ज्यादा-से-ज्यादा मैसेज भेज कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है।
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चुनाव प्रचार में एआई का जमकर प्रयोग
चुनाव में एआई का इस्तेमाल कर प्रचार सामग्री तैयार की जा रही है। अपने पक्ष में मत की अपील के लिए एआई निर्मित फोटो लगाकर न केवल विजिटिंग कार्ड छपाए जा रहे हैं, बल्कि क्लिप बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में चलाई जा रही है। नई तकनीक के इस्तेमाल से प्रत्याशियों के चेहरे भी चमकदार व प्रभावी रूप से कार्ड में विज्ञापन सामग्री में आसानी से देखे जा सकते हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर प्रत्याशी रोज नए लुभावन विज्ञापन बनाकर भेज रहे हैं।
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