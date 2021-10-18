फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Aarti Rao on slogans hailing her as the future Chief Minister: People got carried

Rewari News: भावी मुख्यमंत्री के नारों पर आरती राव बोलीं- लोग भावनाओं में बह गए थे

Thu, 24 Sep 2026 12:55 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Aarti Rao on slogans hailing her as the future Chief Minister: People got carried
रेवाड़ी। राव तुलाराम चौक पर शहीदी दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के स्वागत के दौरान लगे भावी मुख्यमंत्री के नारों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आरती राव ने कहा कि लोग कई बार भावनाओं में बह जाते हैं। उन्हें राजनीति में आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। आने वाले समय में पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी देती है तो वह उस समय की बात होगी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आरती राव ने कहा कि भाजपा ने उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है और वह पूरे प्रदेश की मंत्री हैं। उनकी जिम्मेदारी केवल रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या दक्षिण हरियाणा तक सीमित नहीं है। जहां-जहां लोग उन्हें बुलाते हैं और जहां उनकी जरूरत होती है वह वहां पहुंचती रहेंगी।
विज्ञापन


दक्षिण हरियाणा के बाहर हांसी में पहली बार मनाया शहीदी दिवस
आरती राव ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में शहीदी दिवस हर साल मनाया जाता है। इस बार हांसी से भी उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला। उन्होंने कहा कि शहीदी दिवस देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों को नमन करने का अवसर है। नई पीढ़ी को उनके योगदान और बलिदान के बारे में बताना जरूरी है।
विज्ञापन


जल्द शुरू होगी एम्स की ओपीडी : राव इंद्रजीत सिंह
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेवाड़ी में बन रहे एम्स में जल्द ही ओपीडी शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा, अगले साल से मेडिकल छात्रों की पढ़ाई शुरू होने की बात है। नसीबपुर में प्रस्तावित शहीद स्मारक के संबंध में उन्होंने बताया कि इसका नक्शा तैयार हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। शहीद स्मारक का निर्माण हो चुका है जबकि नसीबपुर का काम अभी लंबित है। आगे कहा कि पूरे प्रदेश में शहीदी दिवस के कार्यक्रम हों तो और अच्छा रहेगा। शहीदी दिवस केवल तुलाराम को याद करने तक सीमित नहीं है। यह उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने शहीदों की याद में इस दिन छुट्टी घोषित की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed