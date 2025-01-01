Rewari News: शूटिंग वॉलीबॉल में जैनाबाद विजेता व ककराला की टीम बनी उप विजेता

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भूपेंद्र खोला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है। खेल युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उन्हें अनुशासन और सकारात्मक दिशा भी देते हैं। उन्होंने युवाओं से पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जैनाबाद की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। विजेता टीम को 5,100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। ककराला की टीम दूसरे स्थान पर रही और उसे 3,100 रुपये, जबकि माजरा की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और उसे 1,500 रुपये का पुरस्कार मिला।वहीं बेंच प्रेस के स्ट्रॉन्ग वुमन वर्ग में आरती, खुशी यादव, शीला बाई और पूनम ने बेहतर प्रदर्शन किया। सभी को 2,100-2,100 रुपये की नकद राशि से सम्मानित किया गया। स्ट्रॉन्ग मैन वर्ग में हर्ष, भूपेश कुमार, सुशील चौहान और नरेंद्र कुमार ने दमखम दिखाया। सभी विजेताओं को 2,100-2,100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। समापन पर ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने आयोजन की सराहना की।