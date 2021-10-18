फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   State level protest at IGU today regarding pending demands of teachers

Rewari News: शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर आज आईजीयू में राज्यस्तरीय धरना

Thu, 24 Sep 2026 12:56 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
State level protest at IGU today regarding pending demands of teachers
रेवाड़ी। उच्च शिक्षा एवं शिक्षकों की लंबित मांगों तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर ऑर्गेनाइजेशन्स (एचएफयूसीटीओ) की ओर से 24 सितंबर को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर में राज्य स्तरीय सांकेतिक धरना आयोजित किया जाएगा। धरना दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम मांग-पत्र सौंपा जाएगा।
विज्ञापन


कार्यक्रम का आयोजन एवं प्रबंधन इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (आईजीयूटीए), मीरपुर की ओर से किया जा रहा है। धरने में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के शिक्षक, गैर-शिक्षक कर्मचारी और विद्यार्थी शामिल होंगे।
विज्ञापन


आईजीयूटीए की अध्यक्ष प्रो. सविता श्योराण ने बताया कि धरने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की लंबित मांगों और उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार के समक्ष रखने के लिए एचएफयूसीटीओ की ओर से प्रदेशव्यापी धरना श्रृंखला आयोजित की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि श्रृंखला की शुरुआत 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एआईएफयूसीटीओ के उपाध्यक्ष डॉ. नरेंद्र चाहर और एचएफयूसीटीओ के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र खटकड़ के नेतृत्व में हुई थी। इसके बाद 15 सितंबर को गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार में जीजेयूटीए की ओर से सांकेतिक धरना दिया गया।


इसी क्रम में वीरवार को आईजीयू मीरपुर में राज्य स्तरीय धरना होगा। प्रो. श्योराण ने बताया कि इसमें प्रदेशभर से सैकड़ों शिक्षक एवं विद्यार्थी शामिल होकर उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों और शिक्षकों की लंबित मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। धरने के बाद प्रतिनिधिमंडल कुलपति के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग-पत्र सौंपेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed