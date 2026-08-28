Rewari News: जेल में ब्रह्माकुमारी बहनों ने मनाया रक्षाबंधन

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रेवाड़ी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर गांव फीदेडी स्थित जिला जेल में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बीके शालू और बीके रेनू ने जेल में बंदियों को राखी बांधकर उन्हें प्रेम, भाईचारे और सकारात्मक जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान बहनों ने बंदियों को राखी बांधते हुए उन्हें बुराइयों से दूर रहने, सदाचार अपनाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिज्ञा दिलाई। साथ ही उन्हें शौर्य एवं सौगात प्रदान करते हुए अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जेल के स्टाफ सदस्यों को भी राखी बांधी गई और उन्हें रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी गईं।