Rewari News: हिंदी दिवस पर बच्चों ने लिखे स्लोगन
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:59 AM IST
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बावल। राजकीय महिला महाविद्यालय में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राचार्य डॉ. नरेश कुमार ने अध्यक्षता की और सहायक प्रोफेसर रेखा जोशी ने संचालन किया। कविता पाठ, भाषण और स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने भाग लिया। प्राचार्य ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता प्रस्तुत कर उत्साह बढ़ाया, जबकि प्रोफेसर राजेश कुमार बंसल ने गोपालदास नीरज की कविता सुनाई। सहायक प्रोफेसर डॉ. दलीप कुमार ने हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर जोर दिया। भाषण में कोमल, स्लोगन लेखन में पलक और कविता पाठ में अनामिका प्रथम रहीं। विजेताओं को प्राचार्य ने सम्मानित किया। निर्णायक मंडल में रेखा देवी, डॉ. पूनम देवी और डॉ. भावना वर्मा रहीं। कार्यक्रम में स्टाफ व छात्राएं मौजूद रहीं।
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