Rewari News: समाधान के लिए अभियान चलाएगा लोक सेवा मंच
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:54 AM IST
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रेवाड़ी। लोक सेवा मंच ने सेक्टर-3 की जनसमस्याओं के समाधान के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। सेक्टर की मेन राउंड मार्केट में आयोजित बैठक में सेक्टरवासियों की सामूहिक समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके बाद समस्याओं का समाधान होने तक जनहित में आवाज उठाने का सर्वसम्मत फैसला लिया गया।
सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान ने कहा कि जनकल्याणकारी राज्य में नागरिकों को बेहतर जीवन और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार व प्रशासन का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सेक्टर-3 शहर के शुरुआती बड़े आवासीय सेक्टरों में शामिल है, लेकिन यहां के निवासी अनेक समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। मंच की ओर से जनसहयोग के साथ इन समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाई जाएगी।
उन्होंने सेक्टर का दौरा कर लोगों से समस्याओं की जानकारी ली और बेहतर जीवन स्तर के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की। सेक्टरवासियों ने रोजमर्रा की परेशानियों से अवगत कराते हुए मंच से समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी पहल की मांग की। बैठक में कोर कमेटी सदस्य महेश कौशिक, बीके राम सिंह, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, जगमोहन यदुवंशी, नंदलाल यादव सहित विकास यादव, पवन शर्मा और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।
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सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान ने कहा कि जनकल्याणकारी राज्य में नागरिकों को बेहतर जीवन और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार व प्रशासन का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सेक्टर-3 शहर के शुरुआती बड़े आवासीय सेक्टरों में शामिल है, लेकिन यहां के निवासी अनेक समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। मंच की ओर से जनसहयोग के साथ इन समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाई जाएगी।
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उन्होंने सेक्टर का दौरा कर लोगों से समस्याओं की जानकारी ली और बेहतर जीवन स्तर के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की। सेक्टरवासियों ने रोजमर्रा की परेशानियों से अवगत कराते हुए मंच से समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी पहल की मांग की। बैठक में कोर कमेटी सदस्य महेश कौशिक, बीके राम सिंह, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, जगमोहन यदुवंशी, नंदलाल यादव सहित विकास यादव, पवन शर्मा और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।
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