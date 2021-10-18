फर्जी वेबसाइट, डिस्काउंट ऑफर और डिलीवरी मैसेज से रहें सावधान : एसपी

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एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि त्योहार के दौरान सोशल मीडिया और मैसेज के जरिये भारी छूट, सीमित समय के ऑफर, गिफ्ट वाउचर या बेहद कम कीमत पर सामान देने के प्रलोभन दिए जाते हैं।ऐसे ऑफर पर भुगतान करने से पहले वेबसाइट और विक्रेता की विश्वसनीयता जांचनी चाहिए। खरीदारी के लिए केवल विश्वसनीय वेबसाइट या आधिकारिक एप का इस्तेमाल करें।उन्होंने कहा कि सर्च इंजन या सोशल मीडिया पर मिले कस्टमर केयर नंबर पर बिना सत्यापन संपर्क न करें। ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी, कार्ड नंबर और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।फर्जी डिलीवरी मैसेज से भी सावधान रहें। पार्सल अटकने, पता अपडेट करने, अतिरिक्त शुल्क या रिफंड के नाम पर भेजे गए संदिग्ध लिंक न खोलें और न ही बिना जांच के क्यूआर कोड स्कैन करें। पैसे प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन दर्ज करने की जरूरत नहीं होती। साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।