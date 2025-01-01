फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Approval granted to establish a Shrimad Bhagavad Gita Peeth at Indira Gandhi University; new institutes also sanctioned.

Rewari News: इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में श्रीमद्भगवद्गीता पीठ स्थापित करने की मिली स्वीकृति, नए संस्थान भी मंजूर

Mon, 21 Sep 2026 12:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 21 Sep 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Approval granted to establish a Shrimad Bhagavad Gita Peeth at Indira Gandhi University; new institutes also sanctioned.
आईजीयू की कार्यकारिणी परिषद की बैठक लेते कुलपति प्रो. असीम मिगलानी। स्रोत : विवि
रेवाड़ी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर की कार्यकारिणी परिषद की 52वीं बैठक कुलपति प्रो. असीम मिगलानी की अध्यक्षता में सरदार पटेल भवन के बोर्ड रूम में हुई। इसमें अकादमिक, प्रशासनिक, वित्तीय, शोध और संबद्धता से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। विश्वविद्यालय में श्रीमद्भगवद्गीता पीठ की स्थापना को स्वीकृति दी गई।
विज्ञापन

साथ ही सभी पीठों में नियमित सीटों के अतिरिक्त एक-एक पीएचडी सीट आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। आधुनिक एवं रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुविषयक अध्ययन संस्थान तथा विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई।
विज्ञापन

उद्योग और व्यावहारिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को विश्वविद्यालय से जोड़ने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के चयन समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया गया। विभिन्न विभागों में विजिटिंग प्रोफेसर, एडजंक्ट फैकल्टी, डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी और चेयर प्रोफेसरों की नियुक्तियों को भी मंजूरी मिली। आईक्यूएसी सलाहकार, तकनीकी सलाहकार (वित्त) और सलाहकार (बागवानी) की नियुक्तियों पर भी निर्णय लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में बीएड, बीएलएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन, एमएड तथा यूजीडी के प्रवेश ब्रोशर को स्वीकृति दी गई। अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के नए दिशा-निर्देश और दान के पारदर्शी प्रबंधन के लिए एसओपी भी मंजूर की गई।
एनईपी-2020 के तहत सीजीपीए और स्वर्ण पदक चयन के नए नियम, स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक की कार्रवाई, विभिन्न संस्थानों के साथ एमओयू और पांच वर्षीय एकीकृत यूजी-पीजी पाठ्यक्रम को भी मंजूरी दी गई। माता राज कौर इंस्टीट्यूट में बीटेक और एमबीए नए पाठ्यक्रमों को भी स्वीकृति मिली।

कुलपति ने कहा कि निर्णय विश्वविद्यालय को बेहतर शैक्षणिक और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायक होंगे। बैठक में कुलसचिव प्रो. दिलबाग सिंह समेत परिषद के सदस्य हाइब्रिड माध्यम से शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed