फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Anti-drug team visits every home in Guravada; conveys message to villagers to stay away from drugs.

Rewari News: गुरावड़ा में घर-घर पहुंची नशामुक्ति टीम, ग्रामीणों को नशे से दूर रहने का संदेश

Sat, 03 Oct 2026 11:47 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 03 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Anti-drug team visits every home in Guravada; conveys message to villagers to stay away from drugs.
गुरावड़ा में ग्रामीणों को नशे के खिलाफ जागरूक करती जिला पुलिस की नशामुक्ति टीम।स्रोत: पुलिस प्र
रेवाड़ी। जिले में चलाए जा रहे नशामुक्त अभियान के तहत पुलिस की नशामुक्ति टीम ने शनिवार को गांव गुरावड़ा में ग्रामीणों को नशे के खिलाफ जागरूक किया।
विज्ञापन

टीम ने एक नशा पीड़ित व्यक्ति की काउंसिलिंग कराकर उसे उपचार के लिए रेवाड़ी के डी-एडिक्शन सेंटर में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान अब तक नशे से पीड़ित 298 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 102 नशा पीड़ितों का उपचार कराया गया है।
नशामुक्ति टीम की एएसआई कविता ने कहा कि पुलिस और आमजन के आपसी सहयोग से नशे जैसी सामाजिक बुराई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के साथ उन्हें शिक्षा और खेल गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है। पुलिस के अभियान से प्रेरित होकर कई युवाओं ने नशा छोड़ने की पहल की है।
विज्ञापन


उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि नशे से संबंधित किसी भी सूचना की जानकारी MANAS हेल्पलाइन 1933 या 112 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने युवाओं और बच्चों से नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस का सहयोग करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed