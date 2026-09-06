Rewari News: पशु चोरी के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

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आठ जनवरी को गांव भडंगी निवासी अभय सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि रात करीब ढाई बजे चोर उनके घर में बंधी चार भैंसों को चोरी कर ले गए। जांच के दौरान पुलिस ने मामले में उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव बधरा निवासी रिजवान और गांव हसैनपुर निवासी नदीम को पहले गिरफ्तार किया था।अब पुलिस ने मामले में शामिल तीसरे आरोपी रिजवान उर्फ तेली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस चोरी किए गए पशुओं की बरामदगी के साथ-साथ गिरोह के अन्य सदस्यों और पूर्व में की गई वारदात के संबंध में पूछताछ करेगी।