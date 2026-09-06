Rewari News: नाम, पता या विवरण में गलती है तो कराएं सुधार, 4 दिन मिलेंगे बीएलओ
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 06 Sep 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
रेवाड़ी। विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और विवरण में सुधार सहित दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए सितंबर में चार विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं। 12, 13, 26 और 27 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। इनका निपटारा 28 अक्तूबर तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को होगा।
उन्होंने बताया कि विशेष अभियान दिवसों का उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के साथ-साथ सूची में दर्ज नाम, पते और अन्य विवरण से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की सुविधा देना है। इन दिनों बीएलओ अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहकर पात्र नागरिकों से आवेदन और दावे-आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
विज्ञापन
उपायुक्त ने जिले के सभी बीएलओ को निर्धारित तिथियों पर मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान दिवस के दौरान किसी बीएलओ के अनुपस्थित पाए जाने पर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाता सूची की जांच करें और आवश्यकता होने पर दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराएं।
विज्ञापन
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। इनका निपटारा 28 अक्तूबर तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को होगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि विशेष अभियान दिवसों का उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के साथ-साथ सूची में दर्ज नाम, पते और अन्य विवरण से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की सुविधा देना है। इन दिनों बीएलओ अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहकर पात्र नागरिकों से आवेदन और दावे-आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
विज्ञापन
उपायुक्त ने जिले के सभी बीएलओ को निर्धारित तिथियों पर मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान दिवस के दौरान किसी बीएलओ के अनुपस्थित पाए जाने पर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाता सूची की जांच करें और आवश्यकता होने पर दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराएं।