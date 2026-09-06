Rewari News: नाम, पता या विवरण में गलती है तो कराएं सुधार, 4 दिन मिलेंगे बीएलओ

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। इनका निपटारा 28 अक्तूबर तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को होगा।उन्होंने बताया कि विशेष अभियान दिवसों का उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के साथ-साथ सूची में दर्ज नाम, पते और अन्य विवरण से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की सुविधा देना है। इन दिनों बीएलओ अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहकर पात्र नागरिकों से आवेदन और दावे-आपत्तियां प्राप्त करेंगे।उपायुक्त ने जिले के सभी बीएलओ को निर्धारित तिथियों पर मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान दिवस के दौरान किसी बीएलओ के अनुपस्थित पाए जाने पर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाता सूची की जांच करें और आवश्यकता होने पर दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराएं।