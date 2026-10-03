Rewari News: दो गांवों में नशा मुक्ति टीम ने ग्रामीणों को किया जागरूक

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रेवाड़ी। पुलिस की नशा मुक्ति टीम ने शुक्रवार को गांव उष्मापुर और गाधला में ग्रामीणों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। टीम ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। कहा कि ग्रामीण नशे की बिक्री या सेवन से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन 1933 और डायल 112 पर दे। उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे। टीम ने साइबर अपराध से बचाव की भी जानकारी दी। कहा कि किसी अनजान व्यक्ति से ओटीपी, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई।