Rewari News: सट्टा खाईवाली का आरोपी गिरफ्तार

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रेवाड़ी। मॉडल टाउन पुलिस ने सट्टा खाईवाली करते आरोपी राजीव नगर निवासी साहिल को सट्टा पर्चा और 1050 रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया। 26 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी कि साहिल मोहल्ले के पास खाली जगह में सट्टा खाईवाली कर रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है।