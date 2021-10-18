Rewari News: फर्जी इकरारनामा बनाकर जमीन के नाम पर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार

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जांच अधिकारी अनिल ने बताया कि जुलाई 2025 में गांव शाहपुरा निवासी हर्ष और बावल निवासी रणजीत सिंह ने शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार कमल सिंह ने उन्हें जमीन बेचने का झांसा दिया और फर्जी इकरारनामा तैयार कर उनसे पैसे ले लिए। बाद में जमीन या रकम वापस मांगने पर आरोपी ने दोनों को पैसे और जमीन देने से इन्कार कर दिया।शिकायत के आधार पर बावल थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने सुराग जुटाते हुए शनिवार को आरोपी कमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, नकली सिक्कों के आयात-निर्यात, सरकारी भूमि चिह्नों को नुकसान पहुंचाने और तेज व लापरवाही से वाहन चलाने सहित आठ एफआईआर दर्ज हैं। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।