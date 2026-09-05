Rewari News: शिक्षाविदों, खिलाड़ियों और समाजसेवियों को किया सम्मानित

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सम्मानित विभूतियों में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हुकम चंद यादव शामिल रहे। उन्होंने वर्ष 1985 से 1993 तक विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कोसली में शिक्षक के रूप में सेवाएं दीं। पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी सत्यपाल धूपिया को भी सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार (रजत पदक) से सम्मानित किया जा चुका है।इसी क्रम में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय चैंपियन एवं राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी चांद सिंह यादव को सम्मान मिला। वरिष्ठ शिक्षाविद मनोज वशिष्ठ को भी सम्मानित किया गया। वे पिछले तीन दशकों से शिक्षा और राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं।वे ‘अखंडित राष्ट्र : खंडित मानवता’ शोधपरक लेख के लेखक हैं और ‘द ऑर्गनाइजर’ के शीर्षक पृष्ठ पर प्रकाशित अंग्रेजी कविता ‘वंदे मातरम’ के रचयिता हैं। प्रदेश महामंत्री वेदपाल फूला ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।प्रो. मदन गोयल ने कहा कि शिक्षक का कार्य नौकरी नहीं, बल्कि साधना है। डॉ. वंदना पोपली ने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, वह जीवनभर समाज को गढ़ता है।