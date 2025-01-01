गेहूं के एमएसपी में 25 रुपये की बढ़ोतरी किसानों के साथ मजाक : अभिमन्यु राव

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अभिमन्यु राव ने कहा कि खाद, बीज, डीजल और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में गेहूं के एमएसपी में मात्र 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करना किसानों के साथ मजाक है। उन्होंने केंद्र सरकार से फैसले पर पुनर्विचार कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने की मांग की।जजपा ने एमएसपी में हुई बढ़ोतरी के विरोध को प्रतीकात्मक रूप से दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 25 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी ज्ञापन के साथ भेजा। अभिमन्यु राव ने कहा कि यह राशि किसानों की बढ़ती लागत और आर्थिक परेशानियों के मुकाबले बेहद कम है।अभिमन्यु राव ने कहा कि मतदाता सूचियों से 13 करोड़ लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने, एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने और गलत तरीके से हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में शामिल करने की मांग की। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने की मांग भी उठाई।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार किसानों के मुद्दे और मतदाता सूची से संबंधित मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं करती तो जजपा बड़ा प्रदर्शन करेगी। जिला प्रवक्ता कमल मंगलेश्वर ने भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही।इस अवसर पर भूप सिंह प्रधान, भीम सिंह, बिमला चौधरी, सुमन शर्मा, उपेंद्र सिंह महलावत, सत्येंद्र बाबा, देवी राम प्रधान, भारत सिंह नंबरदार, ज्योति सागवान, सतेंद्र झाबुआ, आजाद पटेल, योगेश पटेल, राजू चौधरी मौजूद रहे।