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गेहूं के एमएसपी में 25 रुपये की बढ़ोतरी किसानों के साथ मजाक : अभिमन्यु राव

Thu, 22 Oct 2026 12:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 22 Oct 2026 12:05 AM IST
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A Rs 25 hike in MSP is a joke: Abhimanyu Rao
लघु सचिवालय के बाहर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे कार्यकर्ता। स्रोत : प्रवक्ता
रेवाड़ी। जननायक जनता पार्टी (जजपा) के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अभिमन्यु राव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को किसानों के हितों और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसमें गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में सिर्फ 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का विरोध किया गया। साथ ही मतदाता सूची से पात्र नागरिकों के नाम हटाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई।
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अभिमन्यु राव ने कहा कि खाद, बीज, डीजल और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में गेहूं के एमएसपी में मात्र 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करना किसानों के साथ मजाक है। उन्होंने केंद्र सरकार से फैसले पर पुनर्विचार कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने की मांग की।
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जजपा ने एमएसपी में हुई बढ़ोतरी के विरोध को प्रतीकात्मक रूप से दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 25 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी ज्ञापन के साथ भेजा। अभिमन्यु राव ने कहा कि यह राशि किसानों की बढ़ती लागत और आर्थिक परेशानियों के मुकाबले बेहद कम है।
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अभिमन्यु राव ने कहा कि मतदाता सूचियों से 13 करोड़ लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने, एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने और गलत तरीके से हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में शामिल करने की मांग की। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने की मांग भी उठाई।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार किसानों के मुद्दे और मतदाता सूची से संबंधित मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं करती तो जजपा बड़ा प्रदर्शन करेगी। जिला प्रवक्ता कमल मंगलेश्वर ने भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही।

इस अवसर पर भूप सिंह प्रधान, भीम सिंह, बिमला चौधरी, सुमन शर्मा, उपेंद्र सिंह महलावत, सत्येंद्र बाबा, देवी राम प्रधान, भारत सिंह नंबरदार, ज्योति सागवान, सतेंद्र झाबुआ, आजाद पटेल, योगेश पटेल, राजू चौधरी मौजूद रहे।
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