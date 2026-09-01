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Rewari News: सुभाष चंद्र बोस पार्क में किया प्रदर्शन, विश्व शांति के समर्थन में नारे लगाए

Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
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A demonstration was held at Subhash Chandra Bose Park, and slogans were raised in support of world peace.
नेताजी पार्क में प्रदर्शन करते कार्यकर्ता। स्त्रोत:
रेवाड़ी। विश्व मजदूर संगठन (डब्ल्यूएफटीयू) के आह्वान पर मंगलवार को केंद्रीय श्रमिक संगठन एआईयूटीयूसी के कार्यकर्ताओं ने राज्य अध्यक्ष राजेंद्र सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने युद्ध के विरोध और विश्व शांति के समर्थन में नारे लगाए।
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राजेंद्र सिंह ने कहा कि 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। इस युद्ध में रूस के दो करोड़ नागरिकों सहित दुनिया भर के पांच करोड़ से अधिक नागरिकों और सैनिकों की जान गई थी। उन्होंने कहा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध था।
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उन्होंने कहा कि साम्राज्यवादी युद्धों का सबसे अधिक खामियाजा मजदूर, किसान, महिलाएं और बच्चे भुगतते हैं। ऐसे युद्ध आम जनता के हित में नहीं, बल्कि साम्राज्यवादियों और पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए लड़े जाते हैं।
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उन्होंने युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में जनमत मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान जिला सचिव शेरसिंह मीरपुर, उपाध्यक्ष हरिओम सिंह, संतोष, रामकुमार नीमोठ, महेंद्र सिंह चौहान, कृष्ण कुमार, निरंजन, प्रदीप, पोहप सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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