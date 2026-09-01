Rewari News: सुभाष चंद्र बोस पार्क में किया प्रदर्शन, विश्व शांति के समर्थन में नारे लगाए

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राजेंद्र सिंह ने कहा कि 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। इस युद्ध में रूस के दो करोड़ नागरिकों सहित दुनिया भर के पांच करोड़ से अधिक नागरिकों और सैनिकों की जान गई थी। उन्होंने कहा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध था।उन्होंने कहा कि साम्राज्यवादी युद्धों का सबसे अधिक खामियाजा मजदूर, किसान, महिलाएं और बच्चे भुगतते हैं। ऐसे युद्ध आम जनता के हित में नहीं, बल्कि साम्राज्यवादियों और पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए लड़े जाते हैं।उन्होंने युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में जनमत मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान जिला सचिव शेरसिंह मीरपुर, उपाध्यक्ष हरिओम सिंह, संतोष, रामकुमार नीमोठ, महेंद्र सिंह चौहान, कृष्ण कुमार, निरंजन, प्रदीप, पोहप सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।