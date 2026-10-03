Rewari News: मातृ वंदना और आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना पात्रों के लिए वरदान

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गांव कुशपुरा निवासी ममता ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र की मदद से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आवेदन किया था। योजना के तहत उन्हें पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिली। इस राशि से गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार लेने में मदद मिली। गर्भवती महिलाओं के लिए यह योजना काफी उपयोगी है। पात्र महिलाओं को इसका लाभ लेना चाहिए।कुशपुरा निवासी सरिता ने बताया कि उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना का लाभ लिया। योजना के तहत उनकी बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर एक लाख रुपये की राशि मिलने का प्रावधान है।उन्होंने कहा कि यह सहायता बेटी की शिक्षा और भविष्य की जरूरतों में उपयोगी साबित होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बेटियों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विभाग का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए।