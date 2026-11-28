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एसपी हेमेंद्र मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान प्रमुख चौराहों, संवेदनशील मार्गों और सीमावर्ती नाकों पर पुलिस टीमों ने जांच की।इनमें ट्रिपल राइडिंग के 41, तेज गति के 41, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के 52, बिना नंबर प्लेट के 44, नशे में वाहन चलाने के आठ, गलत दिशा में वाहन चलाने के 56 और बुलेट से पटाखे की आवाज निकालने का एक चालान किया गया। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की गई।पुलिस ने 10 से 15 वर्ष पुराने वाहनों सहित गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 50 वाहनों को जब्त किया। एसपी ने कहा कि बिना नंबर प्लेट, काली फिल्म, ट्रिपल राइडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है।