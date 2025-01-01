Rewari News: जिले में अब तक 3280 सैंपल लिए

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रिपोर्ट के अनुसार जिले में डेंगू के 36 मरीज ऐसे हैं, जिनका उपचार ओपीडी में ही किया गया। अब तक अस्पताल में भर्ती डेंगू के 20 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है। डेंगू से जिले में अब तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है।रेवाड़ी शहरी क्षेत्र में डेंगू के 24 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा सीएचसी गुरावड़ा में पांच, मीरपुर में 12, बावल में 11, खोल में तीन और नाहड़ में एक केस दर्ज किया गया है। जिले में अब तक घरों की जांच के दौरान 17,37,241 सोर्स रिडक्शन गतिविधियां की गई हैं, जबकि 2628 नोटिस जारी किए गए हैं।रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक मलेरिया के 14 मामले सामने आए हैं। इनमें नौ स्थानीय और पांच जिले या राज्य से बाहर के मामले हैं।