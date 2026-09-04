Rewari News: अबतक आए डेंगू के 13 और मलेरिया के 11 केस

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इसके अलावा मौसम में बदलाव के साथ अस्पतालों में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नागरिक अस्पताल में प्रतिदिन करीब 2200 मरीजों की ओपीडी हो रही है।मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ इंस्पेक्टर और बिल्डिंग चेकिंग एमपीएचडब्ल्यू की टीमें घर-घर जाकर मच्छरों के लार्वा की जांच कर रही हैं। ठहरे हुए पानी में काला तेल और टेमीफॉस की दवा डाली जा रही है।अब तक 1,48,587 घरों का सर्वे किया जा चुका है। कूलर, पानी की टंकियों, फ्रिज की ट्रे और पशुओं के लिए रखे पानी में भी लार्वा की जांच की जा रही है। लार्वा मिलने पर अब तक 1909 लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं।स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घरों और आसपास पानी नहीं भरने देने की अपील की है। कूलर, गमले, टायर, पानी की टंकी और छतों की नियमित सफाई करने, घरों के आसपास साफ-सफाई रखें और बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की भी अपील की है।