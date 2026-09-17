Rewari News: सेवा संकल्प अभियान...रक्तदान शिविरों में 160 यूनिट रक्त एकत्रित
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 17 Sep 2026 11:20 PM IST
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रेवाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिला स्वास्थ्य विभाग एवं जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में वीरवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के चार स्थानों पर आयोजित रक्तदान शिविरों में 160 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।
इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली, कुलपति प्रो.असीम मिगलानी और कुलसचिव प्रो. दिलबाग सिंह ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। शिविर में 65 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।
विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि रक्तदान महादान है और एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने रक्तदाताओं की सराहना की।
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नागरिक अस्पताल कोसली में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ विधायक अनिल यादव ने किया। उन्होंने रक्तदान को सबसे बड़ा पुण्य का कार्य बताया। यहां 60 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ।
सीएचसी बावल में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ एसडीएम संजीव कुमार ने किया। यहां 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त रेवाड़ी ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर में 4 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ।
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इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली, कुलपति प्रो.असीम मिगलानी और कुलसचिव प्रो. दिलबाग सिंह ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। शिविर में 65 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।
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विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि रक्तदान महादान है और एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने रक्तदाताओं की सराहना की।
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नागरिक अस्पताल कोसली में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ विधायक अनिल यादव ने किया। उन्होंने रक्तदान को सबसे बड़ा पुण्य का कार्य बताया। यहां 60 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ।
सीएचसी बावल में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ एसडीएम संजीव कुमार ने किया। यहां 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त रेवाड़ी ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर में 4 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ।