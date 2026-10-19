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Hindi News ›   Haryana ›   President Droupadi Murmu will visit Panipat on November 1

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा दौरा: इस दिन आएंगी पानीपत, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां

Mon, 19 Oct 2026 08:37 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, पानीपत
अमर उजाला नेटवर्क, पानीपत Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 19 Oct 2026 08:37 PM IST
सार

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।  हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए मतलौडा अनाज मंडी और मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में हेलीपैड बनाए जाएंगे।

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President Droupadi Murmu will visit Panipat on November 1
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पानीपत दौरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 नवंबर को हरियाणा के पानीपत जिले का दौरा करेंगी। इस दौरान वह मतलौडा क्षेत्र के थिराना गांव में ब्रह्माकुमारी संस्था के कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 
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जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए मतलौडा अनाज मंडी और मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में हेलीपैड बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर संबंधित स्थानों पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कार्यक्रम और सुरक्षा से जुड़ी अन्य तैयारियों को लेकर प्रशासन की ओर से आवश्यक कदम उठाए जाने की संभावना है। 
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