हरियाणा: कनीना अनाज मंडी में खरीद प्रक्रिया में लापरवाही पर कार्रवाई, सुपरवाइजर और सहायक निलंबित
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 19 Oct 2026 06:41 PM IST
सार
खरीद प्रक्रिया में लापरवाही के आरोपों के चलते कनीना अनाज मंडी में तैनात सुपरवाइजर कुलदीप सिंह और सहायक अजीत कुमार यादव को निलंबित कर दिया है।
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विस्तार
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने खरीद प्रक्रिया में लापरवाही के आरोपों के चलते कनीना अनाज मंडी में तैनात सुपरवाइजर कुलदीप सिंह और सहायक अजीत कुमार यादव को निलंबित कर दिया है।
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बोर्ड के मुख्य प्रशासक धर्मेंद्र कुमार की ओर से दोनों कर्मचारियों के निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं।
निलंबन अवधि के दौरान दोनों कर्मचारियों को मुख्यालय में तैनात रहना होगा। खरीद प्रक्रिया में बरती गई कथित लापरवाही को इस कार्रवाई का आधार बनाया गया है। बोर्ड की इस कार्रवाई से मंडी में खरीद कार्य से जुड़े कर्मचारियों में हलचल है।
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