टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के आरोपी रेहान की पूरी कुंडली: पिता से दूरी, नौवीं में छूटी पढ़ाई; पहले भी जेल जा चुका

मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग के मामले में सोनीपत कनेक्शन सामने आया है। मामले में गिरफ्तार आरोपी रेहान सोनीपत के गांव देवड़ू का रहने वाला है। रेहान अपनी मां समसीदा और छोटे भाई के साथ गांव देवडू में रहता है। रेहान अपने पिता से 12 साल पहले दूर हो गया था।

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जानकारी के मुताबिक, रेहान ने नौवीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा था। वह 19 अगस्त को गोहाना में अवैध हथियार रखने के मामले में पकड़ा गया था। रेहान की मां समसिदा एक निजी कंपनी में काम करती है। वह अपने मां और मौसी के साथ अपने मामा के घर रहता है।रेहान की मौसी अफसाना ने बताया कि जेल से छूटने के बाद वह वेल्डिंग का काम करता था। घर से वेल्डिंग के काम पर जाने की कह कर गया था। ईद पर वह घर था और ईद मनाकर काम की बात कह कर घर से निकला था। पहले भी हो चुका मुकदमा दर्ज हुआ था। उसे परिवार ने बार बार समझाया। परिवार के मना करने के बाद भी रेहान नहीं माना। अब टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में गिरफ्तार हुआ। मौसी ने बताया कि रेहान की गिरफ्तारी और फायरिंग मामले के उन्हें कोई जानकारी नहीं है।