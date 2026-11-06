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Panipat News: आठ मरला क्षेत्र से युवती लापता, 70 हजार नकदी व जेवरात गायब

Fri, 06 Nov 2026 09:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 09:03 PM IST
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Young woman goes missing from Aath Marla area; 70,000 in cash and jewellery also missing
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। आठ मरला चौकी क्षेत्र से 8 वर्षीय एक युवती लापता हो गई। घर से करीब 70 हजार रुपये नकद और सोने के जेवरात भी गायब हैं। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आठ मरला निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उनके भाई का 2011 में निधन हो चुका है। वह उनके परिवार की देखभाल कर रहे हैं। उनकी भतीजी पांच नवंबर को तड़के करीब तीन बजे किसी को बताए बिना घर से चली गई। उन्होंने उसको आसपास तलाश किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। मॉडल टाउन थाना प्रभारी जगमिंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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