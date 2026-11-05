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Panipat News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, दाहिने हाथ पर ओम छपा

Thu, 05 Nov 2026 06:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:31 PM IST
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Young man dies after being struck by a train; 'Om' symbol tattooed on his right arm
संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। दिल्ली-अंबाला रेल लाइन पर राजनगर के पास ट्रेन की चपेट में आने से वीरवार अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे एक व्यक्ति की मौत हो गई। जीआरपी थाना प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि जीआरपी टीम को एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत की सूचना मिली थी। मृतक की उम्र 40 से 45 साल के करीब है। उनके दाहिने हाथ पर ओम छपा हुआ है। काले रंग की टीशर्ट, नीले रंग की जींस और सफेद रंग के जूते पहन हुए है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। आशंका है कि ट्रैक पार करते हुए व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया।
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