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Panipat News: 252 दीयों से जगमगाया श्री सोमनाथ धाम आश्रम निंबरी

Tue, 10 Nov 2026 06:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:02 AM IST
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Shri Somnath Dham Ashram, Nimbari, illuminated by 252 earthen lamps (diyas)
श्री सोमनाथ धाम आश्रम निंबरी में पूजा करते मंडल प्रधान डॉ. जगजीत आहूजा। स्रोत : संस्था
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। श्री सोमनाथ धाम आश्रम निंबरी में दिवाली महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आश्रम परिसर में 252 दीये प्रज्वलित कर गणेश व माता महालक्ष्मी का विधि-विधान से पूजन किया गया।

मंडल प्रधान डॉ. जगजीत आहूजा ने सभी श्रद्धालुओं को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व जीवन से अंधकार व नकारात्मकता को मिटाकर प्रकाश और सकारात्मकता का संदेश देता है।इस अवसर पर हरियाणा प्रभारी राम नारायण रावल, यशपाल चौधरी, इंद्र चुघ, जगदीश खुराना, केएल बांगा, गणेश ठाकुर, डी.एन. खुंगर, संजय भाटिया, कांता छाबड़ा, मंजू रावल, वीना चुघ व पंडित अक्षय मिश्रा उपस्थित रहे।
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