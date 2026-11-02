योग से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है : बीके अंजना

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पानीपत। सेक्टर-25 स्थित ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र में सोमवार को योग और ध्यान शिविर लगाया गया। इसमें आसपास के सैकड़ों योग साधकों ने योगाभ्यास किया। केंद्र की मुख्य संचालिका बीके अंजना बहन ने योग और ध्यान के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योग से मन पर नियंत्रण और एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है। योगाभ्यास से मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और आलस्य दूर होता है। उन्होंने लोगों से सुबह-शाम कुछ समय योग और ध्यान के लिए निकालने का आह्वान किया।