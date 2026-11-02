फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Yoga improves mental and physical health: BK Anjana

योग से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है : बीके अंजना

Mon, 02 Nov 2026 05:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 05:12 PM IST
विज्ञापन
Yoga improves mental and physical health: BK Anjana
पानीपत। सेक्टर-25 स्थित ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र में सोमवार को योग और ध्यान शिविर लगाया गया। इसमें आसपास के सैकड़ों योग साधकों ने योगाभ्यास किया। केंद्र की मुख्य संचालिका बीके अंजना बहन ने योग और ध्यान के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योग से मन पर नियंत्रण और एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है। योगाभ्यास से मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और आलस्य दूर होता है। उन्होंने लोगों से सुबह-शाम कुछ समय योग और ध्यान के लिए निकालने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed