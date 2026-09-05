Panipat News: निर्माणाधीन फैक्टरी में शटरिंग खोलते समय करंट लगने से श्रमिक की मौत, ठेकेदार गंभीर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:23 AM IST
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पानीपत। कुटानी रोड स्थित जगदीश कॉलोनी में शुक्रवार सुबह एक निर्माणाधीन फैक्टरी में शटरिंग खोलते समय करंट लगने से एक श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शटरिंग ठेकेदार गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली के तारों की चपेट में आने से हुआ। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने दोनों को तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंचाया था।
फैक्टरी निर्माण का काम करा रहे मुख्य ठेकेदार उत्तम कुमार ने बताया कि उसने जगदीश नगर में निर्माणाधीन फैक्टरी के लेंटर की शटरिंग का ठेका एकता कॉलोनी के अनिल को दिया था। लेंटर पक्का होने के बाद शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अनिल अपने साथ श्रमिक कन्हैया निवासी धूप सिंह को लेकर शटरिंग खोलने पहुंचा था। काम के दौरान शटरिंग की लोहे की प्लेट निकालते समय छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तारों से टकरा गई।
लोहे की प्लेट में करंट उतरने से कन्हैया और अनिल दोनों उसकी चपेट में आ गए। वे दोनों करंट लगने के बाद नीचे गिर गए। आसपास के लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने कन्हैया को मृत घोषित कर दिया। किला थाना प्रभारी दीवान सिंह ने बताया कि
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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने नागरिक अस्पताल और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है। बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो
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फैक्टरी निर्माण का काम करा रहे मुख्य ठेकेदार उत्तम कुमार ने बताया कि उसने जगदीश नगर में निर्माणाधीन फैक्टरी के लेंटर की शटरिंग का ठेका एकता कॉलोनी के अनिल को दिया था। लेंटर पक्का होने के बाद शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अनिल अपने साथ श्रमिक कन्हैया निवासी धूप सिंह को लेकर शटरिंग खोलने पहुंचा था। काम के दौरान शटरिंग की लोहे की प्लेट निकालते समय छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तारों से टकरा गई।
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लोहे की प्लेट में करंट उतरने से कन्हैया और अनिल दोनों उसकी चपेट में आ गए। वे दोनों करंट लगने के बाद नीचे गिर गए। आसपास के लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने कन्हैया को मृत घोषित कर दिया। किला थाना प्रभारी दीवान सिंह ने बताया कि
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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने नागरिक अस्पताल और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है। बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो