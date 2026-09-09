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Panipat News: गोहाना रोड पर जलभराव से जल्द मिलेगी राहत

Wed, 09 Sep 2026 02:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:45 AM IST
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Relief from waterlogging on Gohana Road soon.
माई सिटी रिपोर्टर पानीपत। स्टेट हाईवे गोहाना रोड पर लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या का जल्द ही स्थायी समाधान किया जाएगा। वार्ड-18 स्थित न्यू संजय कॉलोनी में गुप्ता फैक्टरी के पास मुख्य सड़क पर भरने वाले पानी से राहगीरों व स्थानीय लोगों को निजात दिलाने के लिए नगर निगम मेयर कोमल सैनी ने कड़ा संज्ञान लिया है।
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सोमवार को मेयर ने नगर निगम की पूरी तकनीकी टीम और स्थानीय निवासियों के साथ मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय दुकानदारों व निवासियों ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि थोड़ी सी बरसात में जलभराव हो जाता है। इस कारण मुख्य गोहाना रोड पर पानी भरने से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। इससे न केवल वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है, बल्कि दुकानों में पानी घुसने और पैदल चलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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मॉडल टाउन में जाम और अस्थायी दुकानों के प्रबंधन की मांगपानीपत। त्योहारी सीजन से पहले मॉडल टाउन मार्केट एसोसिएशन ने यातायात जाम और अस्थायी दुकानों के प्रबंधन को लेकर मेयर कोमल सैनी को ज्ञापन सौंपा।एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल ने बाजार में बढ़ते वाहनों के दबाव और पार्किंग की समस्या से मेयर को अवगत कराया।कार्यकारी अध्यक्ष आशु दुआ और प्रधान कंवलजीत सिंह ने बताया कि मॉडल टाउन रिंग रोड बाजार बन चुका है, जहां आसपास के क्षेत्रों से भी लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। एसोसिएशन ने दिवाली पर लगने वाली अस्थायी दुकानों और रेहड़ियों के लिए पहले से निश्चित स्थान तय करने की मांग की।
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उन्होंने कहा कि इससे छोटे दुकानदारों की आजीविका प्रभावित हुए बिना बाजार में जाम की समस्या से राहत मिल सकेगी।मेयर ने सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था को जरूरी बताते हुए नगर निगम की ओर से जल्द ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया।इस मौके पर महासचिव राजीव कुमार बठला और कैशियर विनय गुप्ता मौजूद रहे।



एक सप्ताह के भीतर टेंडर जारी करने के निर्देश
मेयर कोमल सैनी ने निगम अधिकारियों को कहा कि शहर के मुख्य मार्गों पर जलभराव जैसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जल निकासी पाइपलाइन बिछाने का एक सप्ताह के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर धरातल पर काम शुरू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रवासियों ने पेयजल की किल्लत का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। इस मौके पर नगर निगम के कार्यकारी अभियंता रूपेश कुमार, गोपाल कलावत, सहायक अभियंता दीपक राणा और कार्यकारी अभियंता अंकित धनखड़ मौजूद रहे।
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